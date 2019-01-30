قوة اسرائيلية تجتاز الخط الحدودي عند الوزاني

قوة اسرائيلية تجتاز الخط الحدودي عند الوزانيRead this story in English
اجتازت قوة مشاة من الجيش الاسرائيلي الخط الحدودي في محور الوزاني وصولا الى الضفة الشرقية لمجرى النهر.
ونفذت بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، عملية تمشيط استمرت حوالى الساعة عادت بعدها باتجاه المنطقة المحتلة، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء الغجر والعباسبة والاطراف الغربية لمزارع شبعا المحتلة.
وحضرت وحدة من الشؤون الجغرافية التابعة للجيش الى محلة حاجز العديسة مقابل أعمال الحفر التي تقوم بها قوات العدو وتقوم بتحديد نقاط ومسح للمنطقة. بحسب الوكالة.
واستقدمت القوات الاسرائيلية من جهتها، الى الحرش المحاذي لموقع مستعمرة مسكاف عام آلية "بوكلين" ثانية ومن المرجح انها تقوم بشق طريق داخل الحرش باتجاه البوابة الحديدية المقابلة لحاجز العديسة.
Where is the Iranian filthy sectarian resistance that allegedly is defending our borders?
Ah lest you forget the next time Israel does that the bearded goat will vie to demolish Kurdistan lol
So Israel is allowed to do whatever they want and you so called Lebanese are ok with it. Also UN resolution 1701 only applies to Hizballah? two wrongs don't make a right...
"So Israel is allowed to do whatever they want and you so called Lebanese are ok with it."
No we are not ok with it but you and your fake resistance are the ones who seem to be OK with it by allowing Israel to do what it likes while carrying the banner of resisting the 'Zionist' enemy on TV only.