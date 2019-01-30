قوة اسرائيلية تجتاز الخط الحدودي عند الوزاني

اجتازت قوة مشاة من الجيش الاسرائيلي الخط الحدودي في محور الوزاني وصولا الى الضفة الشرقية لمجرى النهر.

ونفذت بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، عملية تمشيط استمرت حوالى الساعة عادت بعدها باتجاه المنطقة المحتلة، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء الغجر والعباسبة والاطراف الغربية لمزارع شبعا المحتلة.

وحضرت وحدة من الشؤون الجغرافية التابعة للجيش الى محلة حاجز العديسة مقابل أعمال الحفر التي تقوم بها قوات العدو وتقوم بتحديد نقاط ومسح للمنطقة. بحسب الوكالة.

واستقدمت القوات الاسرائيلية من جهتها، الى الحرش المحاذي لموقع مستعمرة مسكاف عام آلية "بوكلين" ثانية ومن المرجح انها تقوم بشق طريق داخل الحرش باتجاه البوابة الحديدية المقابلة لحاجز العديسة.