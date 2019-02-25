مشكلة روائح النفايات في المتن ستنتهي خلال 3 أيام

تواصل وزير البيئة فادي جريصاتي مع المقاول المسؤول عن مطمر برج حمود، إثر الشكاوى التي وردت اليوم الى وزارة، حول انبعاث الروائح مجددا من المطمر باتجاه بلدات ساحل المتن الشمالي، أعلن بعدها أن المشكلة ستحل خلال ثلاثة أيام.

واشار بيان للوزارة الى ان المقاول "اكد للوزير جريصاتي أن نقل ومعالجة النفايات التي تم تخزينها موقتا في موقع مشروع إنشاء المطمر الصحي في برج حمود سينتهي خلال ثلاثة ايام، وبالتالي ستنتهي مشكلة انبعاث الروائح الكريهة التي يشكو منها المواطنون في الدورة وبرج حمود وجل الديب وصولا الى انطلياس".