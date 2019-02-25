مشكلة روائح النفايات في المتن ستنتهي خلال 3 أيام

مشكلة روائح النفايات في المتن ستنتهي خلال 3 أيامRead this story in English
تواصل وزير البيئة فادي جريصاتي مع المقاول المسؤول عن مطمر برج حمود، إثر الشكاوى التي وردت اليوم الى وزارة، حول انبعاث الروائح مجددا من المطمر باتجاه بلدات ساحل المتن الشمالي، أعلن بعدها أن المشكلة ستحل خلال ثلاثة أيام.
واشار بيان للوزارة الى ان المقاول "اكد للوزير جريصاتي أن نقل ومعالجة النفايات التي تم تخزينها موقتا في موقع مشروع إنشاء المطمر الصحي في برج حمود سينتهي خلال ثلاثة ايام، وبالتالي ستنتهي مشكلة انبعاث الروائح الكريهة التي يشكو منها المواطنون في الدورة وبرج حمود وجل الديب وصولا الى انطلياس".
التعليقات 3
0020:08 ,2019 شباط 25
The FPM way of solving the smelly problem: buy a few tons of deodorant.
They’re as dumb as their electors.
0021:58 ,2019 شباط 25
The foul odors are not emanating from the Bourj Hammoud garbage landfill they are coming from Z3aitreiyeh.