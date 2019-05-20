باسيل يلوح مجددا بالاستقالة من الحكومة

لوح وزير الخارجية جبران باسيل بالاستقالة من الحكومة، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء سعد الحريري من بطرام السبت الفائت.

واستنكر باسيل تحميل التيار الوطني الحر المسؤولية عن تأخير إقرار الموازنة في ضوء الاقتراحات التي قدمها في شأنها قبل أيام.

وقد أدرج عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون هذه الرسائل "الباسيلية" في اتجاه "بيت الوسط" في إطار "الحَضّ" على اداء حكومي أفضل، لافتاً في المقابل الى انّ الحكومة لا يمكنها أن تستمر في هذا الأداء.

وقال عون لصحيفة "الجمهورية" انّ "موضوع الاستقالة ليس وارداً اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنه ليس وارداً في المطلق".

وأشار عون الى أن "كل الاحتمالات مفتوحة في حال استمر الأداء الحكومي على ما هو عليه".