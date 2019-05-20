باسيل يلوح مجددا بالاستقالة من الحكومة

باسيل يلوح مجددا بالاستقالة من الحكومةRead this story in English
لوح وزير الخارجية جبران باسيل بالاستقالة من الحكومة، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء سعد الحريري من بطرام السبت الفائت.
واستنكر باسيل تحميل التيار الوطني الحر المسؤولية عن تأخير إقرار الموازنة في ضوء الاقتراحات التي قدمها في شأنها قبل أيام.
وقد أدرج عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون هذه الرسائل "الباسيلية" في اتجاه "بيت الوسط" في إطار "الحَضّ" على اداء حكومي أفضل، لافتاً في المقابل الى انّ الحكومة لا يمكنها أن تستمر في هذا الأداء.
وقال عون لصحيفة "الجمهورية" انّ "موضوع الاستقالة ليس وارداً اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنه ليس وارداً في المطلق".
وأشار عون الى أن "كل الاحتمالات مفتوحة في حال استمر الأداء الحكومي على ما هو عليه".
oh man ! I Thought that he didnt want to become minister but he was obliged to for our sake and the sake of Lebanon. now he threatens to leave... I m confused ! what will happen to Lebanon, cannot he try to tolerate these accusations for our sake ?
Bassil reportedly suggested lowering the prices of Middle East Airlines tickets by 30% to “encourage tourists and boost tourism.”
He also suggested that revenues from some of the airport's activities go to the treasury rather than to MEA.
Though he has a point in this